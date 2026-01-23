Si può essere furbi come una mucca

Si può essere astuti come uno scimpanzé, considerando che condividiamo con loro molte caratteristiche evolutive. Anche gli elefanti, noti per la loro memoria eccezionale, rappresentano esempi di intelligenza e adattabilità nel regno animale. Osservare queste specie ci permette di comprendere meglio le capacità cognitive di animali e il rapporto tra evoluzione e comportamento, offrendo spunti interessanti per riflettere sulla nostra stessa natura.

Va bene gli scimpanzé, in fondo siamo quasi cugini. Anche gli elefanti, la cui memoria è proverbiale. I corvi, certo, con quel cervello così grande rispetto al corpo. Ma le mucche no, loro non possiamo definirle «intelligenti». Le vignette con le mucche che parlano ci fanno tanto ridere perché dai bovini non ci aspettiamo arguzie. E invece no. A smentire l’ennesimo luogo comune sull’intelletto animale arriva uno studio pubblicato sull’ultimo numero della rivista Current Biology e firmato da Alice Auersperg e Antonio Osuna-Mascarò dell’università di Vienna (Austria). I due etologi hanno studiato una mucca di nome Veronika, nata tredici anni fa e residente nella fattoria di Witgar Wiegele in bassa Carinzia, poco oltre il confine tra Friuli e Austria. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it

