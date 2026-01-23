Si possono davvero attenuare le smile lines? Spoiler | sì ma la vera mossa è prevenirle

Le smile lines, o pieghe naso-labiali, sono linee che si formano ai lati del naso e scendono verso la bocca. Spesso si pensa siano causate dal sorriso, ma in realtà derivano da processi naturali di invecchiamento e perdita di elasticità cutanea. È possibile limitarne la comparsa attraverso pratiche di prevenzione e trattamenti mirati. In questo testo, esploreremo come attenuarle e come prevenirne l’insorgenza.

Le chiamiamo smile lines, ma il nome tecnico è molto meno cute: pieghe naso-labiali. Sono quelle linee che partono dai lati del naso e scendono verso la bocca, e no, non compaiono perché "hai sorriso troppo" (anche se ci piace pensarlo). Compaiono perché il viso cambia struttura: perdi volume, il collagene cala, la pelle diventa meno elastica e tutto. scende un po'. È normale, è umano, è inevitabile. Ma la domanda che tutte ci facciamo davanti allo specchio è sempre la stessa: posso farle sembrare meno evidenti senza stravolgermi la faccia? Perché compaiono le smile lines (e perché alcune le hanno prima).

