Si è vero | H&M ha lanciato una fragranza con elf Beauty

H&M e e.l.f. Cosmetics hanno collaborato per creare una nuova linea di fragranze, ispirata ai loro prodotti più iconici: Power Grip Primer, Halo Glow e Camo. Questa collezione di eau de parfum combina l’essenza di ciascun prodotto, offrendo un’esperienza sensoriale che richiama i loro valori di qualità e innovazione. La linea rappresenta un’ulteriore evoluzione nel mondo della bellezza, unendo cura della pelle e profumeria in un’unica proposta.

Una linea che racchiude tre dei prodotti più iconici del mondo beauty. H&M e e.l.f. Cosmetics lanciano una linea di eau de parfum ispirata a ‘Power Grip Primer’, ‘Halo Glow’ e ‘Camo’. I tre prodotti, reinterpretati da un punto di vista fashion da H&M, sono un traguardo significativo per quanto riguarda la prima partnership beauty di H&M, e il debutto assoluto di e.l.f. nel mondo delle fragranze. H&M e e.l.f. lanciano la collezione parfum ispirata ai prodotti iconici. La collezione, definita “gioiosamente dirompente”, celebra il potere del profumo. Inoltre, questa collezione in edizione limitata segna un traguardo per H&M, che amplia il proprio universo creativo oltre la moda, entrando nel mondo della bellezza e delle fragranze. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

