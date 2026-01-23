Si cercano fondi per il centro Airone

È stato avviato il progetto di riqualificazione della ex scuola di Villa Inferno, oggi Centro Civico Airone. Per completare i lavori e migliorare i servizi offerti alla comunità, sono necessari fondi aggiuntivi. Il sostegno di enti e cittadini è fondamentale per valorizzare questo spazio e favorire iniziative sociali e culturali. Con il vostro contributo, il centro potrà diventare un punto di riferimento per l’intera zona.

È stato avviato il progetto di riqualificazione della ex scuola di Villa Inferno, oggi centro civico Airone. La giunta comunale ha approvato il progetto di fattibilità che sarà presentato al bando Gal Delta 2000 per ottenere finanziamenti nell'ambito del Piano di sviluppo rurale, con l'obiettivo di migliorare le infrastrutture dedicate a servizi e attività culturali e ricreative. L'intervento, dal valore di 300mila euro, prevede una serie di lavori per aumentare comfort, vivibilità ed efficienza energetica, trasformando il centro in uno spazio moderno e sostenibile, adeguato alle esigenze della comunità.

