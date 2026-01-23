Shock a Minneapolis arrestato bimbo di 5 anni

A Minneapolis, un bambino di cinque anni è stato arrestato, suscitando sconcerto nella comunità locale. Nel frattempo, lo stato del Minnesota ha indetto uno sciopero generale per protestare contro le politiche migratorie dell’amministrazione Trump e le azioni dell’Ice. Questi eventi evidenziano le tensioni sociali e le sfide legate alle politiche di immigrazione negli Stati Uniti.

Sciopero generale in Minnesota contro la stretta sull’immigrazione voluta dall’amministrazione Trump e contro i metodi dell’Ice. Servizio di Elena Seno TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it

