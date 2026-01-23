Sgominata una rete di usura sei arresti e sequestri per oltre 150 mila euro

Nell’ambito di un’indagine su usura, estorsione e atti persecutori, sono state eseguite sei misure cautelari, tra cui due custodie in carcere e due arresti domiciliari. Sono stati inoltre sequestrati oltre 150 mila euro. L’operazione ha portato alla scoperta di una rete criminale, con conseguenti arresti e sospensioni di incarichi pubblici, contribuendo a rafforzare i controlli contro attività illecite.

