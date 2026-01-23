Oggi su Il Fatto Quotidiano, la vignetta di Natangelo affronta il tema della sfida all’Onu, analizzando con sobrietà e chiarezza le dinamiche internazionali coinvolte. Un’interpretazione senza enfasi, pensata per offrire una riflessione equilibrata sui recenti sviluppi e sulle tensioni che interessano l’organizzazione mondiale. Un’occasione per approfondire con serenità le questioni di attualità legate alla diplomazia e alla politica internazionale.

Cosa potevamo aspettarci da un paese con un dna come quello americano? La Turchia chiede di entrare nell’alleanza militare tra Pakistan e Arabia Saudita: è la nascita di una Nato islamica? Board della Pace: miliardi, petrolio e influenza. Dalla Russia alla Turchia, dal Qatar al Kazakistan: ecco le ragioni di chi ha aderito Trump chiede 5 miliardi di dollari di danni a JpMorgan. E fa (di nuovo) causa al New York Times per i sondaggi Zelensky incontra Trump e annuncia il primo trilaterale con Mosca. Critiche all’Europa: “Non ha volontà politica verso Putin” Il fact checking della piattaforma definisce “fuorvianti” e “false” le informazioni del professore su Csm e separazione carriere “Da Kiev a Gaza, la guerra è solo per profitto. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Sfida all’Onu

Leggi anche: Onu, Mosca sfida gli Usa proponendo una risoluzione alternativa su Gaza

Leggi anche: La Russia sfida gli Usa e presenta una bozza di risoluzione per Gaza all’Onu

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Obiettivi ONU Energia: la sfida dell’Agenda 2030

Argomenti discussi: Trump lancia la sfida all'Onu: a Davos nasce il Board of Peace con i 19 fedelissimi (e le slide immobiliari su Gaza). Ora potremo fare tutto ciò che vogliamo; Nasce a Davos il Board of Peace, la sfida di Trump all'Onu; Sfida di Donald all'Onu: nasce il Consiglio di pace. Tutti vogliono esserci; Trump lancia il Board of Peace: timori di una sfida all'ONU.

Sfida di Donald all'ONU: nasce il Consiglio di pace. Tutti vogliono esserciIl tycoon lancia il nuovo Board: Potremo fare ciò che vogliamo. Mancano i Paesi Ue, c'è Orbán ... msn.com

Nasce a Davos il Board of Peace, la sfida di Trump all'OnuDonald Trump ha messo in scena a Davos la sua visione per risolvere le crisi internazionali, allargando l'orizzonte anche oltre la Striscia, e chiamando a raccolta una ventina di leader, tra fedeli ... ansa.it

Il film della sfida giocata all'Olimpico #SportMediaset - facebook.com facebook

La lista dei convocati per la sfida di #UCL di questa sera all’Allianz Stadium #JuveBenfica x.com