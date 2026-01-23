L'Unione Europea si riunisce a Bruxelles per esprimere una risposta unitaria alle recenti dichiarazioni di Donald Trump riguardo alla Groenlandia e ai possibili dazi. L'incontro mira a definire una posizione comune e rafforzare la coesione tra gli Stati membri in un contesto di tensioni commerciali e geopolitiche. La decisione evidenzia l'importanza di un fronte compatto di fronte alle sfide internazionali.

L'Europa si scopre più forte quando è unita. Questa potrebbe essere la sintesi del Consiglio europeo che ha chiamato in via urgente i leader Ue a Bruxelles per rispondere all'attacco di Donald Trump alla Groenlandia e alla minaccia di nuovi dazi per quei Paesi pronti a inviare contingenti militari. Una riunione durata circa cinque ore, che ha visto i leader lasciare l'Europa Building senza i consueti punti stampa, segnale che sarebbe bastata la voce unica della presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen e del presidente del Consiglio europeo Antonio Costa a riferire del vertice, senza distinguo. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Sfida a Trump, l'Ue fa quadrato: “Risposta unanime e ferma”. Reazione su Groenlandia e dazi

Von der Leyen a Davos: «I dazi di Trump sono un errore, la nostra risposta sarà ferma». E sulla Groenlandia: «L’Ue pronta a investire»In occasione del Forum di Davos, Ursula von der Leyen ha commentato i recenti dazi proposti da Donald Trump, definendoli un errore, soprattutto tra alleati storici.

Groenlandia, Ue prepara risposta ai dazi di Trump: piano da 93 miliardiL'Unione Europea sta valutando una risposta economica di circa 93 miliardi di euro ai dazi imposti dagli Stati Uniti, mirati a paesi coinvolti in attività militari in Groenlandia.

