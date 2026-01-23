Christine Lagarde, presidente della Banca centrale europea, ha evidenziato l'importanza di sviluppare un piano B in risposta alla crescente volatilità globale. Dopo gli scontri di Davos e le tensioni legate a Donald Trump, Lagarde ha sottolineato la necessità di mantenere sangue freddo e rigore analitico, preparandosi a scenari alternativi senza compromettere l’ordine economico internazionale.

La presidente della Banca centrale europea, Christine Lagarde, ha invitato governi e istituzioni a mantenere sangue freddo e rigore analitico in un contesto globale caratterizzato da crescente volatilità, sottolineando la necessità di prepararsi a scenari alternativi senza però evocare una rottura dell’ordine economico internazionale. Intervenendo al panel conclusivo del World Economic Forum di Davos, Lagarde ha ribadito quello che ha definito il compito fondamentale di banchieri centrali ed economisti: “ Il nostro dovere è distinguere i segnali dal rumore ”. Un messaggio pronunciato al termine di una settimana che la stessa presidente della BCE ha definito “ estremamente interessante e stimolante, ma anche molto confusa ”. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - “Serve un piano B”. Il monito di Lagarde dopo gli "scontri" di Davos e il ciclone Trump

La frattura: Trump sta facendo saltare in aria l'alleanza Usa-Europa | Lagarde a Davos: «I dazi? Li pagheranno gli americani» Le tensioni tra Stati Uniti e Europa si intensificano, con Trump che mette in discussione l’alleanza storica.

La bolgia alla cena riservata di Davos, le urla e i fischi dopo gli insulti del falco trumpiano Lutnick: «Anche Lagarde è scappata»La cena riservata di Davos, prevista come un’occasione di confronto tra leader finanziari e politici, si è svolta in modo inatteso.

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Argomenti discussi: EDITORIALE / Il piano B esiste: lo abbiamo visto a Caneva; Zurich tratta Beazley e guarda ai Lloyd’s: pronto un piano B per la specialty insurance; Barletta, corsa contro il tempo per i lavori a Sant’Andrea. E c'è un piano B; Tempo quasi scaduto per il 'Pavimento' di Porta Adriana. Comune pensa al piano B per il mosaico e chiede una proroga.

Davos, Lagarde risponde a Carney: Non siamo al punto di rottura, ma serve un piano BDal palco del World Economic Forum la presidente della Bce commenta le dichiarazione del premier canadese sull’ordine mondiale ... repubblica.it

Sky, Compagnoni: Napoli deludente in Champions, senza questa caratteristica le squadre di Conte faticanoMaurizio Compagnoni, giornalista di Sky Sport, ha parlato a Radio Marte nel corso di Forza Napoli Sempre: C’è una grossa delusione grossa per il pari col Copenaghen, il Napoli doveva assolutamente vi ... msn.com

"A Cirio rappresenteremo il quadro. Serve un piano per l'immediato e uno di prospettiva" facebook

«SERVE UN PIANO CASA NAZIONALE» Il sindaco di Milano Giuseppe Sala è intervenuto in merito al tema della casa accessibile all'evento "Milano per l'abitare" #Milano #22gennaio2026 x.com