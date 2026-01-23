serve un nuovo patto tra stato e comuni

Il tema della sicurezza richiede un nuovo accordo tra Stato e Comuni, per garantire un intervento più efficace. Mentre i Comuni contribuiscono con risorse e iniziative, le sfide crescenti richiedono un impegno condiviso e strutturato. Solo attraverso una collaborazione rafforzata si potrà assicurare la tutela dei cittadini in modo più adeguato e sostenibile.

PERUGIA - "Una sicurezza è un diritto dei cittadini ed è una prerogativa dello Stato. I Comuni fanno ogni giorno la propria parte, mettendo in campo risorse, personale e progetti, ma oggi questo non basta ad affrontare fenomeni sempre più complessi". A dirlo è stata la sindaca di Perugia Vittoria Ferdinandi a margine della riunione del coordinamento delle città capoluogo dell’Anci dedicata al tema della sicurezza. "Serve un approccio integrato che tenga insieme presidio del territorio, prevenzione e repressione, certezza della pena e attenzione alle fragilità sociali" ha aggiunto. "Accanto al necessario controllo e all’intervento repressivo - ha sostenuto Ferdinandi -, è fondamentale investire in prevenzione, educazione, servizi di prossimità e politiche sociali capaci di intercettare il disagio prima che degeneri. 🔗 Leggi su Lanazione.it

Lavori a via Rivarano: patto tra i Comuni di Monteforte e Mercogliano
È stato sottoscritto un accordo tra i Comuni di Monteforte Irpino e Mercogliano, relativo alla gestione e allo sviluppo della zona di via Rivarano.

Patto di ferro tra Comuni. Servizi più efficienti e celeri
È stata firmata una convenzione tra i Comuni dell'Area Interna della Media Valle del Tevere, con Todi come capofila, per migliorare l'efficienza e la rapidità dei servizi offerti ai cittadini.

