Gianmarco Fabbri, arrivato a Fossombrone nella scorsa estate, si è distinto come un elemento affidabile sulla corsia mancina. In vista della prossima partita a Giulianova, l’allenatore Fabbri ha sottolineato l’importanza di un atteggiamento aggressivo per affrontare al meglio la sfida. La sua esperienza e la determinazione saranno fondamentali per la squadra in questa trasferta di Serie D.

Arrivato la scorsa estate a Fossombrone, Gianmarco Fabbri si è imposto fin da subito come una pedina affidabile sulla corsia mancina. Il terzino sinistro, reduce dall’esperienza a Castelfidardo, ha trovato in biancazzurro continuità, fiducia e un ambiente ideale per esprimere le proprie qualità. La sua stagione sta procedendo in costante crescita, in linea con il brillante cammino del Fossombrone, autentica sorpresa del campionato. Alla vigilia della delicata sfida di domenica contro il Giulianova, Fabbri fa un primo bilancio: "A Fossombrone mi trovo benissimo. È un ambiente molto familiare, simile a quello da cui provenivo, ovvero Castelfidardo. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Serie D. Fabbri: "A Giulianova servirà un Fossombrone aggressivo»

L’ex capitano domenica è tornato da avversario col Fossombrone, perdendo la gara. i tifosi di casa hanno anche dedicato uno striscione a lui, mister Giuliodori e Imbriola. Fabbri, un ritorno dolceamaro: "Castelfidardo per sempre»Domenica, il ritorno di alcuni ex protagonisti del Castelfidardo in campo avverso ha suscitato emozioni intense tra i tifosi, tra striscioni e applausi.

Leggi anche: Serie D. Atletico Ascoli, testa al Fossombrone

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Argomenti discussi: SERIE D. Tra Fossombrone e Maceratese un bel pareggio, però...; La presentazione della 21^ giornata di Serie A; Rassegna dedicata a Marconi. Al via domenica pomeriggio con gli attori Fabbri e Toschi; SERIE A ENILIVE - DESIGNAZIONI GARE DI RECUPERO 16a GIORNATA.

Serie D. Fabbri: A Giulianova servirà un Fossombrone aggressivo»Arrivato la scorsa estate a Fossombrone, Gianmarco Fabbri si è imposto fin da subito come una pedina affidabile sulla corsia mancina. Il terzino sinistro, reduce dall’esperienza a Castelfidardo, ha tr ... sport.quotidiano.net

RISULTATI SERIE D, CLASSIFICHE/ La Scafatese vola a +14, manita Ostiamare, vince il Vado! (18 gennaio 2026)Risultati Serie D, classifiche: domenica 18 gennaio vanno in scena tante altre partite che si giocano per il campionato di quarta divisione. ilsussidiario.net

FIRST LK | Uscirà prossimamente su Netflix la serie NEMESI con Pierfrancesco Favino, Barbara Ronchi ed Elodie, scritta da Alessandro Fabbri, Ludovica Rampoldi e Stefano Sardo e diretta da Piero Messina. La serie è prodotta da Indigo Film @andrea.m - facebook.com facebook