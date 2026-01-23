Serie d Atletico Ascoli Muro | Peccato per Ancona

Alessandro Muro, centrocampista dell'Atletico Ascoli, ha commentato la recente partita contro l’Ancona, esprimendo rammarico per il risultato. La squadra si prepara ora alla prossima sfida contro il Termoli, in programma domenica alle 14.30 a Monticelli. Un momento di riflessione e concentrazione per l’organico, che punta a migliorare le proprie performance in vista delle prossime gare.

In attesa di affrontare il Termoli, domenica alle 14.30 a Monticelli, a fare il punto in casa Atletico Ascoli è stato il centrocampista Alessandro Muro. Alessandro, partiamo da Ancona: che partita è stata? "È stata una gara difficile. I gol sono nati da episodi particolari: va dato merito all’Ancona per il primo gol, un vero eurogol che ha sbloccato la partita. Noi siamo andati lì per fare la nostra partita e abbiamo provato a portare a casa un risultato, ma loro sono stati più bravi". Il suo gol è comunque una bella soddisfazione personale? "Sicuramente fa piacere a livello personale, però è un peccato perché non è servito a riaprire davvero la partita. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

