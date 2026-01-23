Per la 22ª giornata di Serie A, ecco le modalità per seguire le partite in TV e streaming. Su DAZN e Sky, sarà possibile vedere gli incontri più attesi come Juve-Napoli e Roma-Milan, con dettagli su orari e canali. Questa guida fornisce tutte le informazioni necessarie per seguire il weekend di calcio in modo semplice e chiaro.

Weekend di fuoco, dove vedere Juve-Napoli, Roma-Milan. Guida completa Sky e DAZN orari, canali e streaming. Si parte stasera con l'Inter a San Siro. Se il campionato è una maratona, la 22ª giornata della Serie A 20252026 rappresenta lo sprint che può cambiare le gerarchie in vetta. Dopo l'anticipo del venerdì che vede l'Inter capolista impegnata a San Siro contro il Pisa, i riflettori si spostano su una domenica da brividi. In poche ore vivremo il doppio incrocio che profuma di storia e ambizioni Scudetto: prima lo scontro totale tra Juventus e Napoli, poi il duello notturno all'Olimpico tra Roma e Milan. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Serie A oggi: dove vedere la 22ª giornata in TV e streaming su DAZN e Sky

Serie A oggi: dove vedere tutte le partite della 19ª giornata in TV e streaming su Sky e DAZNOggi inizia la 19ª giornata di Serie A, il primo turno infrasettimanale del 2026.

Serie A oggi: dove vedere tutte le partite della 20ª giornata in TV e streaming su Sky e DAZNLa 20ª giornata di Serie A si avvicina, offrendo un intenso programma di partite che potrai seguire in TV e streaming su Sky e DAZN.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

PSV Eindhoven-Napoli 6-2: gol e highlights | Champions League

Argomenti discussi: Serie A oggi: dove vedere tutte le partite della 21ª giornata in TV e streaming su Sky e DAZN; Calendario Serie A: dove vedere le partite su Sky e DAZN; Il calcio in TV oggi, la programmazione di domenica 18 gennaio 2026: da Torino-Roma a Milan-Lecce; Torino-Roma, dove vedere la partita in tv: gli orari.

Serie A, le partite di oggi: dove vedere Napoli-Parma e Inter-Lecce, orari e tvIl programma dei recuperi della 16esima giornata del campionato di Serie A: Napoli e Inter sfidano Parma e Lecce, mentre il Milan sarà ospite del Como. sport.virgilio.it

Serie A, le partite di oggi: dove vedere Genoa-Cagliari e Juventus-Cremonese, orari e tvIl programma completo della ventesima giornata del campionato di Serie A: la Roma affronta il Sassuolo, il Milan ospite della Fiorentina. Attesa per Inter-Napoli, chiuderà il turno la sfida tra Juve e ... sport.virgilio.it

Telesveva. . SERIE D | Nardò, De Luca oggi festeggia 25 anni... ma al regalo ci aveva già pensato domenica a Gravina: "Pari prezioso, non ci poniamo limiti e siamo consapevoli della nostra forza" #nardò #deluca #sport - facebook.com facebook

Serie A, scontro acceso sul mercato: il Napoli verso il via libera a gennaio dopo il blocco grazie a una nuova norma, oggi al vaglio della FIGC. Tre big astenute e una contraria: ecco gli schieramenti x.com