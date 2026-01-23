Serie A Inter-Pisa | orario probabili formazioni e dove vederla

L'incontro tra Inter e Pisa si disputa venerdì 23 gennaio, nell’ambito della 22ª giornata di Serie A 202526. Ecco orario, probabili formazioni e le modalità per seguire la partita. Un appuntamento importante per entrambe le squadre, con l’obiettivo di ottenere punti fondamentali in campionato. Per aggiornamenti e dettagli, continuate a seguire DayItalianeNews.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Incontro in programma per la 22ª giornata. Oggi venerdì 23 gennaio l’ FC Internazionale Milano affronta il Pisa Sporting Club nella **22ª giornata della Serie A 202526. La partita si gioca allo stadio “Giuseppe Meazza” di Milano con calcio d’inizio fissato alle ore 20:45. Probabili formazioni. Secondo le stime più recenti sugli schieramenti, l’ Inter dovrebbe scendere in campo con un modulo 3-5-2 con giocatori come Sommer tra i pali, Barella e Mkhitaryan a centrocampo e Lautaro e Bonny in attacco. Il Pisa, invece, adotta un 3-4-2-1 con Scuffet in porta e Tramoni e Moreo a supporto dell’unica punta Meister. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com © Dayitalianews.com - Serie A, Inter-Pisa: orario, probabili formazioni e dove vederla Serie A, oggi Inter-Pisa: orario, probabili formazioni e dove vederlaL'Inter affronta oggi il Pisa a San Siro nella 22ª giornata di Serie A, in una partita che si svolge venerdì 23 gennaio. Inter-Pisa oggi in serie A: orario, probabili formazioni e dove vederlaL’Inter affronta oggi il Pisa nella 22ª giornata di Serie A. La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti. Argomenti discussi: Inter-Pisa, oggi Serie A. Orario, probabili formazioni, dove vederla in tv e streaming; Diretta Inter-Pisa: formazioni, dove vederla in tv e live streaming su DAZN | DAZN News IT; Inter-Pisa, le probabili formazioni della partita di Serie A; Inter - Pisa, dove vederla in TV. Inter-Pisa: orario, diretta, probabili formazioni e dove vedere in tv e streaming la Serie AI nerazzurri di Cristian Chivu, primi in classifica, ospitano i toscani di Alberto Gilardino, fanalino di coda, nell'anticipo della 22ª giornata ... tuttosport.com Fantacalcio, c'è Inter-Pisa: curiosità e precedentiC'è Inter-Pisa nel programma della 22^ giornata di Serie A. Scopriamo insieme tutte le info della sfida, tra curiosità e precedenti, in ottica Fantacalcio. fantacalcio.it Inter-Pisa oggi in serie A: orario, probabili formazioni e dove vederla I toscani a caccia di punti a San Siro facebook L’11 combinato tra Inter (capolista in Serie A) e Arsenal (capolista in Premier) secondo @Footballtweet x.com

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.