Serie A Inter-Pisa 6-2

Nell’anticipo della 22ª giornata di Serie A, l’Inter ha ottenuto una vittoria convincente contro il Pisa con il punteggio di 6-2. La squadra di Chivu ha mostrato un buon ritmo di gioco e un’efficace organizzazione offensiva, consolidando la propria posizione in classifica. La partita si è disputata a San Siro, offrendo agli spettatori un incontro ricco di emozioni e segnali positivi per il team nerazzurro.

Inter show e prove di fuga nell'anticipo della 22a giornata di Serie A. La formazione di Chivu ha travolto il Pisa 6-2 nell'incontro disputato a San Siro. Successo in rimonta per i milanesi, chiamati a rispondere alla doppietta iniziale dei toscani firmata da Moreo (11? e 23?). Zielinski accorcia le distanze su rigore (39?), poi Lautaro Martinez (41?) completa la rimonta. Prima dell'intervallo cala il tris Pio Esposito (47?). Nel finale del secondo tempo padroni di casa a segno altre tre volte, con Dimarco (82?), Bonny (86?) e Mkhitaryan (93?). In classifica Inter a quota 22 e provvisoriamente a +6 sul Milan e +9 sul Napoli.

