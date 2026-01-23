Serie A | Inter col brivido poi rimonta contro il Pisa Finisce 6-2

Nella 22ª giornata di Serie A, l’Inter affronta il Pisa in una partita caratterizzata da un inizio difficile. Dopo essere passati in svantaggio, i nerazzurri riescono a reagire e a rimontare, grazie anche a un contributo importante di Dimarco. La partita si conclude con un risultato di 6-2, dimostrando la capacità della squadra di adattarsi e di riprendere il controllo del match.

L’Inter era impegnata contro il Pisa per la 22esima giornata di Serie A: un grande Dimarco trascina i nerazzurri alla rimonta. Gol di Esposito La grande paura, poi sei gol. L’Inter non sbaglia contro il Pisa e non era affatto scontato, soprattutto visto l’inizio di partita thrilling per i nerazzurri. Infatti, un grave errore di Sommer ha spalancato a Moreo le porte dello 0-1. Al 23esimo è ancora l’attaccante dei toscani ad andare a segno su sviluppi da calcio piazzato, firmando un doppio vantaggio clamoroso per gli ospiti. A quel punto, Cristian Chivu ha preso una scelta drastica e ha sostituito Luis Henrique – anche stasera molto deludente – poco dopo il 30esimo.🔗 Leggi su Sportface.it

Leggi anche: Rimonta granata, al Grande Torino finisce 2-2 la sfida col Pisa

Leggi anche: Doppietta Thuram col brivido, segna in tuffo in Inter Venezia: poi fa preoccupare tutti per il colpo subito!

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Argomenti discussi: Inter-Lecce, le formazioni ufficiali e il risultato LIVE; Pio Esposito entra e segna: l'Inter batte il Lecce, è campione d'inverno e prova la fuga; Serie A, Como-Milan 1-3: la doppietta di Rabiot fa volare i rossoneri. Verona-Bologna 2-3; È la notte di Pio Esposito! Inter batte Lecce 1-0 e allunga sul Napoli.

Inter-Pisa, le formazioni ufficiali e il risultato in diretta LIVELa sfida di San Siro tra Inter e Pisa apre la 22^ giornata di Serie A. Un po' di turnover per Chivu che in avanti punta sulla coppia Lautaro-Esposito. In difesa c'è De Vrij, anche Zielinski e Carlos A ... sport.sky.it

Serie A: Big match col Napoli, l'Inter cerca la fuga veraLa frenata col Verona mette ansia al Napoli che affronta da posizione svantaggiata (-4) il big match di domenica con l'Inter, spartiacque della stagione, attesa sfida tra i due super cannonieri Lautar ... ansa.it

Serie A. Inter-Pisa 3-2: incandescente sfida testa-coda. Chivu vuole i tre punti per mantenere la vetta Domenica i big match Juventus-Napoli Roma-Milan. Tutti gli aggiornamenti su Rainews.it https://www.rainews.it/maratona/2026/01/calcio-serie-a-giornata-22- - facebook.com facebook

Serie A MS | Inter 6-2 Pisa 11' Moreo 23' Moreo 39' Zielinski (P) 41' Martinez 45+2' Esposito 82' Dimarco 86' Bonny 90+3' Mkhitaryan x.com