Serie A | Inter col brivido poi rimonta contro il Pisa Finisce 6-2

Nella 22ª giornata di Serie A, l’Inter affronta il Pisa in una partita caratterizzata da un inizio difficile. Dopo essere passati in svantaggio, i nerazzurri riescono a reagire e a rimontare, grazie anche a un contributo importante di Dimarco. La partita si conclude con un risultato di 6-2, dimostrando la capacità della squadra di adattarsi e di riprendere il controllo del match.

L’Inter era impegnata contro il Pisa per la 22esima giornata di Serie A: un grande Dimarco trascina i nerazzurri alla rimonta. Gol di Esposito La grande paura, poi sei gol. L’Inter non sbaglia contro il Pisa e non era affatto scontato, soprattutto visto l’inizio di partita thrilling per i nerazzurri. Infatti, un grave errore di Sommer ha spalancato a Moreo le porte dello 0-1. Al 23esimo è ancora l’attaccante dei toscani ad andare a segno su sviluppi da calcio piazzato, firmando un doppio vantaggio clamoroso per gli ospiti. A quel punto, Cristian Chivu ha preso una scelta drastica e ha sostituito Luis Henrique – anche stasera molto deludente – poco dopo il 30esimo.🔗 Leggi su Sportface.itImmagine generica

