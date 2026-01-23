Serie A dominio del possesso | Juventus davanti a Napoli e Inter

Nella Serie A 20232024, la Juventus si distingue per il predominio nel possesso palla, seguita da vicino da Napoli e Inter. I numeri evidenziano una tendenza chiara: le squadre più attente alla costruzione del gioco si posizionano ai vertici della classifica. Questa attenzione al possesso rappresenta un elemento strategico importante nel calcio moderno, influenzando le dinamiche delle partite e i risultati finali.

Numeri che raccontano una tendenza precisa. Juventus e Napoli si confermano tra le squadre che cercano di imporre il gioco attraverso il possesso e la costruzione prolungata in questa Serie A. Secondo i dati Opta, la Juventus è la squadra che produce più sequenze su azione da almeno dieci passaggi: 330, miglior dato del campionato. Alle sue spalle si inserisce l' Inter con 323, mentre il Napoli occupa il terzo posto a quota 311. La fotografia non cambia guardando ai passaggi completati nella metà campo avversaria. Anche in questo caso la Juventus guida la graduatoria con 5.290 passaggi riusciti, seguita dall'Inter

