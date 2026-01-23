A Brescia, nel gennaio 2026, si è verificato un caso di sequestro di persona con violenze e richiesta di riscatto. La vittima, sequestrata e picchiata, è stata salvata grazie a una telefonata al fratello, che ha allertato le autorità. La polizia di Stato è intervenuta prontamente, contribuendo a risolvere la situazione e a mettere fine all’azione criminale.

Brescia, 23 gennaio 2026 – Un sequestro di persona corredato da violenze pesanti, la richiesta di un riscatto di 30mila euro, un giro di telefonate che fa scattare l’allarme fino all’intervento risolutivo della polizia di Stato. E un 24enne che sarebbe il promotore del rapimento, ora in carcere grazie degli agenti della Volante. Milano, 17enne adescato sui social e pestato dal branco: la ragazza-esca, la feroce aggressione nel parco e la rapina La telefonata al 112. È la storia in cui si sono imbattuti nei giorni scorsi gli uomini della questura, allarmati dalla telefonata di un 50enne del Camerun il quale aveva chiesto aiuto al 112. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Sequestrato e picchiato a scopo di riscatto. Salvato dalla telefonata al fratello

Leggi anche: Milano, 15enne rapinato e sequestrato da baby gang: salvato da una telefonata del padre

Leggi anche: A 15 anni rapinato e sequestrato dalla baby gang, la telefonata al padre: «Carica subito 100 euro altrimenti uccidiamo tuo figlio»

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Argomenti discussi: Sequestrato per otto ore e picchiato, gli chiedono 6mila euro per liberarlo: due imputati a processo; Sequestrato e picchiato a scopo di riscatto. Salvato dalla telefonata al fratello; Rapito, picchiato con una spranga e filmato per rubargli auto e denaro; Sequestrato, denudato e picchiato con una spranga di ferro nel Bresciano: arrestati tre uomini.

SAN SEVERO San Severo, sequestrato e picchiato per otto ore: due imputati a processoAvrebbero trattenuto contro la sua volontà per oltre otto ore un giovane del posto, chiedendo 6mila euro come prezzo per la libertà ... statoquotidiano.it

Sequestrato e picchiato a 17 anni dopo una lite in discoteca, cinque indagati e quattro arresti a TorinoIl ragazzo chiuso nel bagagliaio di un suv e rilasciato sotto minaccia a Barriera di Milano, decisiva l’indagine della Squadra Mobile ... giornalelavoce.it

Dice no a un lavoro illegale e finisce rapito. A Brescia un 37enne è stato sequestrato e picchiato: per liberarlo chiedevano 30mila euro. Un arresto, caccia al complice. - facebook.com facebook

Sequestrato per otto ore e picchiato, gli chiedono 6mila euro per liberarlo: due imputati a processo x.com