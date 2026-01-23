sentenza zappi una mail segreta inchioda il presidente degli arbitri repubblica

Una mail interna segreta coinvolge il presidente degli arbitri Antonio Zappi, complicandone la posizione. Nelle motivazioni della sentenza che lo ha inibito per 13 mesi, viene evidenziato un dettaglio finora sconosciuto, che contribuisce ad approfondire il quadro accusatorio. Questa vicenda solleva importanti questioni sulla trasparenza e sulla gestione delle comunicazioni all’interno del settore arbitrale.

Una mail interna complica seriamente la posizione del presidente degli arbitri Antonio Zappi. Nelle motivazioni della sentenza che lo ha inibito per 13 mesi, emerge un dettaglio finora sconosciuto che rafforza il quadro accusatorio. Zappi ha una settimana per presentare ricorso: se la squalifica fosse confermata, rischierebbe la decadenza da presidente. La Corte d’appello fisserà l’udienza entro dieci giorni e la Figc deciderà solo dopo il secondo grado. La mail segreta che lo incastra. A rafforzare le accuse e a suggerire che le dimissioni dei due designatori non fossero del tutto spontanee, contribuisce anche il “fuoco amico” di Zappi: una mail inviata da Emanuele Marchesi, membro del comitato nazionale, in cui scriveva: «Antonio, alcune indicazioni sparse (non nego qualche difficoltà nello scriverti). 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

Bufera sugli arbitri, il presidente Zappi deferito al Tribunale Figc: la strana inchiesta e le ombre di una manovra politicaIl presidente dell’Associazione Italiana Arbitri, Antonio Zappi, è stato deferito al Tribunale Federale della FIGC, suscitando polemiche e dubbi sulla trasparenza della vicenda.

