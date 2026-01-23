senato scrittrice merilia ciconte denuncia la riformulazione del ddl sulla violenza di genere

Merilia Ciconte, scrittrice e attivista, denuncia la riformulazione del Ddl sulla violenza di genere in Senato, definendola una vera e propria violenza contro le donne. La decisione della presidente della Commissione Giustizia, Giulia Buongiorno, di modificare il testo approvato all’unanimità a novembre solleva preoccupazioni sulla tutela delle vittime e sul rispetto del processo democratico.

“Quanto accaduto in Senato è una violenza inaudita contro le donne”. Così Merilia Ciconte commenta la decisione della presidente della Commissione Giustizia, Giulia Buongiorno, di riformulare il testo del Ddl sulla violenza di genere, approvato a novembre all’unanimità. Secondo la scrittrice, la modifica che trasforma il concetto di “consenso” in “dissenso” rappresenta una grave regressione giuridica e culturale, cancellando anni di battaglie e conquiste. “Si riporta la violenza sessuale in quell’area di sospetto verso chi la subisce e ha il coraggio di denunciare – spiega Ciconte – Se non hai urlato abbastanza, se non hai reagito e difeso abbastanza, non c’è violenza. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it

Ddl stupri, Bongiorno presenta una riformulazione del testo: via la parola "consenso"La commissione Giustizia del Senato sta valutando una nuova versione del disegno di legge sulla violenza sessuale, presentata dalla senatrice Giulia Bongiorno.

