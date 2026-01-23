Senato scrittrice Merilia Ciconte denuncia la riformulazione del Ddl sulla violenza di genere
Merilia Ciconte, scrittrice e attivista, denuncia la riformulazione del Ddl sulla violenza di genere in Senato, definendola una vera e propria violenza contro le donne. La decisione della presidente della Commissione Giustizia, Giulia Buongiorno, di modificare il testo approvato all’unanimità a novembre solleva preoccupazioni sulla tutela delle vittime e sul rispetto del processo democratico.
“Quanto accaduto in Senato è una violenza inaudita contro le donne”. Così Merilia Ciconte commenta la decisione della presidente della Commissione Giustizia, Giulia Buongiorno, di riformulare il testo del Ddl sulla violenza di genere, approvato a novembre all’unanimità. Secondo la scrittrice, la modifica che trasforma il concetto di “consenso” in “dissenso” rappresenta una grave regressione giuridica e culturale, cancellando anni di battaglie e conquiste. “Si riporta la violenza sessuale in quell’area di sospetto verso chi la subisce e ha il coraggio di denunciare – spiega Ciconte – Se non hai urlato abbastanza, se non hai reagito e difeso abbastanza, non c’è violenza. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it
Leggi anche: Ddl violenza sulle donne, le opposizioni lasciano l’aula del Senato
Ddl stupri, Bongiorno presenta una riformulazione del testo: via la parola "consenso"La commissione Giustizia del Senato sta valutando una nuova versione del disegno di legge sulla violenza sessuale, presentata dalla senatrice Giulia Bongiorno.
L'Istituto "Siciliano" di Bisignano Luzzi premiato al Senato. La scuola ha vinto due concorsi nazionali con i progetti "Salviamo la cicogna bianca in Val di Crati" e "Norme per il contrasto al lavoro minorile". Domani incontro con il cardinale Parolin sul tema della - facebook.com facebook
Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.