Semplificazione e digitalizzazione della Pa Fontana | La persona deve restare al centro – Il video

Da open.online 23 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il processo di semplificazione e digitalizzazione della Pubblica Amministrazione deve mettere al centro le esigenze delle persone. Secondo Fontana, ogni innovazione tecnologica deve rispettare i diritti e le capacità degli utenti, evitando che la tecnologia diventi fine a se stessa. In questo video, si approfondisce come l’attenzione alle persone possa guidare un percorso di modernizzazione più efficace e sostenibile.

(Agenzia Vista) Roma, 21 gennaio 2026 "Qualsiasi processo di innovazione tecnologica deve avere come riferimento la persona — con le sue esigenze, capacità e diritti — e non la tecnologia fine a se stessa. In questo contesto, la sfida della semplificazione e della digitalizzazione della PA diventa anche una sfida per la coesione sociale e per la qualità della democrazia nel nostro Paese", così il Presidente della Camera Lorenzo Fontana alla presentazione del documento conclusivo dell’indagine conoscitiva sulla semplificazione e digitalizzazione delle procedure amministrative. Camera Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev L'articolo proviene da Open.🔗 Leggi su Open.onlineImmagine generica

