Semplificazione e digitalizzazione della Pa Fontana | La persona deve restare al centro – Il video

(Agenzia Vista) Roma, 21 gennaio 2026 "Qualsiasi processo di innovazione tecnologica deve avere come riferimento la persona — con le sue esigenze, capacità e diritti — e non la tecnologia fine a se stessa. In questo contesto, la sfida della semplificazione e della digitalizzazione della PA diventa anche una sfida per la coesione sociale e per la qualità della democrazia nel nostro Paese", così il Presidente della Camera Lorenzo Fontana alla presentazione del documento conclusivo dell’indagine conoscitiva sulla semplificazione e digitalizzazione delle procedure amministrative. Camera Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev L'articolo proviene da Open.🔗 Leggi su Open.online

Digitalizzazione della Pa, in arrivo oltre 44mila euro per il Comune del litoraleIl Comune di Cellole ha ricevuto un finanziamento di 44.

Leggi anche: Il vero ostacolo alla digitalizzazione della Pa non è tecnico, ma umano: c’è una resistenza culturale

