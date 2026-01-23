Selfie per Meloni e Sanae Takaichi di fronte al grande vaso di fiori nel Palazzo del Governo a Tokyo – Il video

Il 16 gennaio 2026, Meloni e la premier giapponese Sanae Takaichi hanno partecipato a una conferenza stampa a Tokyo, durante la quale sono stati condivisi momenti significativi, tra cui un selfie davanti a un grande vaso di fiori nel Palazzo del Governo. Questo incontro rappresenta un momento di dialogo tra Italia e Giappone, sottolineando l'importanza delle relazioni bilaterali e della cooperazione tra i due paesi.

(Agenzia Vista) Roma, 16 gennaio 2026 La conferenza stampa congiunta di Meloni e la premier giapponese Takaichi a Tokyo. Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev Dopo la denuncia di Report, nei pc dei magistrati spunta un altro software: usa l’intelligenza artificiale per gestire i dossier. Ma si può disattivare «Renzi bullo»: l’ex premier perde con il Fatto. Dovrà pagare 225 mila euro di spese legali Software spia, Report e l’accusa che arriva fino a Giorgia Meloni. Un dirigente di via Arenula ai tecnici: «Ce lo chiede la presidenza del consiglio» Lega, Forza Italia e il “furto” di deputati: quattro hanno lasciato il Carroccio, ma in dieci avrebbero bussato alla porta di Salvini.🔗 Leggi su Open.online

Selfie per Meloni e Sanae Takaichi di fronte al grande vaso di fiori nel Palazzo del Governo a TokyoIl 16 gennaio 2026, a Tokyo, sono state tenute una conferenza stampa congiunta tra il presidente del Consiglio italiano Giorgia Meloni e la premier giapponese Sanae Takaichi.

"È appena diventata la mia migliora amica", Meloni su Takaichi dopo l'incontro a Tokyo – Il videoDurante una visita ufficiale a Tokyo, Giorgia Meloni ha espresso pubblicamente il suo apprezzamento per la premier giapponese Takaichi, definendola la sua

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Selfie per Meloni e Sanae Takaichi di fronte al grande vaso di fiori nel Palazzo del Governo a Tokyo

Argomenti discussi: Meloni-Takaichi, regalo e selfie in stile manga; Giorgia Meloni e Sanae Takaichi, selfie in versione manga con la premier del Giappone; Meloni in Giappone: intesa reciproca con Takaichi, sorrisi e un selfie in stile manga; Meloni a Tokyo, regalo e selfie manga con Takaichi.

Meloni in Giappone tra intese bilaterali, auguri per il compleanno e selfie in stile anime con la premier TakaichiMeloni in Giappone: intese bilaterali, auguri per il compleanno e selfie in stile anime con la premier nipponica Takaichi. mam-e.it

Giorgia Meloni e il selfie in stile manga con la premier giapponese TakaichiGiunta giovedì, 15 gennaio, a Tokyo, in queste ore l'incontro con la capo del governo giapponese, Sanae Takaichi, una donna che ha un primato importante nel suo paese: è, infatti, la prima a governare ... tg.la7.it

L’Istat oggi certifica che l’inflazione in Italia continua a correre. Per gli italiani fare la spesa e pagare le bollette è sempre più difficile. Su questo nemmeno una parola di Giorgia Meloni. Solo post dal Giappone su Ken il Guerriero e selfie trasformati in anime. Ma - facebook.com facebook

Giorgia Meloni e il selfie in stile manga con la premier giapponese Takaichi tg.la7.it/esteri/giorgia… x.com