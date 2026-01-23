segreteria pd ore febbrili menozzi ago della bilancia dimissioni e si va alla conta o congresso in primavera

In un contesto politico in fermento, le recenti tensioni alla segreteria del Pd in provincia di Parma pongono in primo piano il ruolo di Marika Menozzi. Con le sue decisioni, potrebbe determinare se si apre una fase di transizione con dimissioni e contese o si opta per un congresso primaverile. La situazione resta in bilico, influenzando il futuro immediato del partito locale e la sua capacità di affrontare le sfide politiche in corso.

Mai come in questi giorni Marika Menozzi ha in mano le chiavi per sbloccare l’impasse sulla segreteria provinciale. Se l’attuale reggente decide di dimettersi si apre ufficialmente la corsa a ricoprire l’incarico, con Massimo Paradisi favorito se non altro perché al momento è l’unico candidato. Se invece Menozzi decide di proseguire, nell’assemblea del primo febbraio si comincerà a parlare di congresso. Sono i due scenari che prendono forma in queste ore febbrili: lunedì si riunirà la segreteria per stabilire l’ordine del giorno dell’assemblea. Menozzi ha avuto un passaggio con il comitato dei garanti, i saggi del partito, che statuti e regolamento alla mano le hanno riferito che non sono previste soglie (un segretario cioè può essere eletto anche da una maggioranza del 50 per cento più uno): se lei si dimette quindi si indice la raccolta di firme previste e si vota direttamente in assemblea. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

