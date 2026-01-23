Secondigliano un nuovo spazio di memoria e comunità a 30 anni dalla voragine

Secondigliano, a 30 anni dalla voragine, si apre a un nuovo spazio di memoria e comunità. Il progetto “Era, è e sarà Quadrivio” del Comune di Napoli mira a valorizzare il sito come luogo di riflessione e partecipazione. Un intervento che intende coniugare memoria storica e funzione pubblica, offrendo alla comunità uno spazio dedicato alla memoria e alla socialità.

Tempo di lettura: 2 minuti “ Era, è e sarà Quadrivio” a Secondigliano. È il nuovo progetto del Comune di Napoli per trasformare un luogo di memoria in spazio pubblico. Il progetto architettonico è stato presentato nella sala conferenze “Gaetano Felice Romano” del Centro Sandro Pertini, alla presenza del sindaco Gaetano Manfredi, della vicesindaca e assessora all’Urbanistica Laura Lieto e di esponenti dell’associazione “Familiari vittime della tragedia di Secondigliano”. A trent’anni dalla tragica voragine, che il 23 gennaio 1996 causò la morte di 11 persone, il Comune di Napoli investe 745 mila euro di risorse proprie per un progetto che intende trasformare un luogo abbandonato in uno spazio sociale. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

