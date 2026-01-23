Sean e Anthony Sax i ?figliocci? brasiliani di Valentino | Ci hai accolto come parte della tua vita

Sean e Anthony Sax, i figliocci brasiliani di Valentino, condividono il loro legame con il famoso stilista, ricordando l’accoglienza e la vicinanza ricevuta nel corso degli anni. La recente presenza della salma di Valentino Garavani alla Fondazione Pm23 ha riacceso il ricordo di un rapporto stretto e significativo, testimoniato anche dall’affetto di figure come Giancarlo Giammetti. Un momento di commozione e riconoscenza per una figura che ha lasciato un’impronta indelebile nel mondo

La salma di Valentino Garavani è arrivata nella sede della Fondazione Pm23, e tra le persone che hanno accolto la bara davanti alla sede, l'inseparabile Giancarlo Giammetti e i «figliocci» di Garavani, i fratelli Sean e Anthony Sax. La bandiera tricolore è a mezz'asta e la boutique in piazza di Spagna ha le vetrine coperte di nero con la citazione in bianco «I love beauty, it's not my fault». Il ricordo In un toccante necrologio pubblicato in suo onore sul Messaggero, Carlos Souza, Charlene Shorto e i figli Sean e Anthony hanno ricordato Valentino Garavani con parole di grande affetto: «Hai accolto la nostra famiglia come parte della tua e con noi hai condiviso amore, gioia e una vita intera di momenti che rimarranno con noi per sempre». 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

