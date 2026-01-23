Scuole e sicurezza Chieti per Chieti replica a Fratelli d’Italia | Curioso risveglio elettorale in cinque anni fatto l’impossibile

Il gruppo Chieti per Chieti risponde alle recenti critiche di Fratelli d’Italia sulla sicurezza e la gestione scolastica, evidenziando i risultati ottenuti in questi cinque anni. La discussione si inserisce nel contesto delle questioni relative alla sicurezza degli edifici scolastici e alla tutela degli studenti, con un focus sulla situazione locale e sulle iniziative adottate dall’amministrazione comunale.

Non si fa attendere la risposta del gruppo consiliare Chieti per Chieti, rappresentato da Andrea Rondinini e Giulia De Gregorio Porta, alle critiche lanciate da Fratelli d’Italia sulla chiusura della scuola di Brecciarola e sulla gestione della sicurezza negli edifici scolastici.«È singolare –.🔗 Leggi su Chietitoday.it Scuole a Chieti, l’avvocato Gallucci chiede l’istituzione di un tavolo tecnico permanente sulla sicurezzaL’avvocato Gallucci propone l’istituzione di un tavolo tecnico permanente sulla sicurezza delle scuole a Chieti, in seguito al caso del plesso di Brecciarola. Leggi anche: Fico accusato da Fratelli d’Italia: “Ormeggio abusivo a Nisida”. La replica: “Assurdità, propaganda elettorale” La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento. Argomenti discussi: Chieti, Pompilio: Si trovano i soldi per lo staff del sindaco e scuse miserabili per la sicurezza nelle scuole; Scuole insicure a Chieti, Pompilio (Azione Politica): Tutti gli edifici inidonei, serve un piano immediato; Scuole a Chieti, l'avvocato Gallucci chiede l'istituzione di un tavolo tecnico permanente sulla sicurezza; Sicurezza stradale, sì alla cultura della prevenzione: il Campidoglio scommette sulle scuole. Chiusa la scuola di Brecciarola, Di Biase (FdI): Nessuna attenzione alla sicurezza degli alunni, solo una marchetta elettoraleLa consigliera di opposizione torna a chiedere la convocazione di un consiglio comunale sul tema, come già fatto un anno fa, e si scaglia contro l'amministrazione: Ennesima beffa ... chietitoday.it Scuole insicure a Chieti, Pompilio (Azione Politica): Tutti gli edifici inidonei, serve un piano immediatoLa consigliera denuncia la situazione emersa dagli accessi agli atti: Indici di vulnerabilità sismica sotto soglia, il caso Brecciarola è solo la punta dell’iceberg. Persi fondi Pnrr e nessuna progra ... chietitoday.it Sono sicure le scuole di Forlì Che grado di sicurezza antisismica hanno Sono dotate di piani di evacuazione Ecco cosa dicono le banche dati sulla sicurezza degli edifici - facebook.com facebook Olimpiadi, il piano sicurezza a Milano: zone rosse, sorvolo vietato e scuole chiuse il 6 febbraio nella cerchia della 90 per favorire il passaggio della torcia Il servizio di Chiara Merico x.com

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.