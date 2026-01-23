Scuole di infanzia nel mirino della camorra | le richieste degli estorsori

Le scuole di infanzia nel territorio sono al centro di attenzione a causa delle richieste di estorsione da parte della camorra. Recentemente, i carabinieri di Castello di Cisterna e Acerra hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal Gip di Napoli su richiesta della Direzione Distrettuale Antimafia, nei confronti di quattro individui coinvolti in attività illegali.

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.