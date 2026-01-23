Scuola Piccole Orme assediata dalle auto | Bimbi a rischio
La scuola paritaria Piccole Orme di Salerno segnala un crescente problema di sicurezza legato al traffico intenso di auto davanti all’ingresso. Maria D’Acunto, responsabile dell’istituto, evidenzia come la situazione sia diventata preoccupante per la sicurezza dei bambini. L’istituto, attivo da oltre 25 anni, ha chiesto interventi mirati per garantire un ambiente più sicuro per studenti e famiglie.
🔗 Leggi su Salernotoday.it
