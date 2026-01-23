Scrivono che dovrebbero toglierci i figli | parla la famiglia protagonista dello scontro al ristorante vegano

Carolina e Andrea, protagonisti di un episodio al ristorante vegano, condividono la loro versione dei fatti. La discussione è nata dopo il rifiuto di riscaldare un omogeneizzato di carne per il loro bambino. In un contesto di tensione, hanno riferito di aver ricevuto commenti offensivi, tra cui l’ipotesi che dovrebbero togliergli i figli. Questa intervista offre un’analisi diretta dell’accaduto, senza enfasi o sensazionalismi.

Carolina e Andrea a Fanpage.it raccontano la loro versione dello scontro con la titolare del ristorante vegano che ha rifiutato di scaldare un omogeneizzato di carne per il bambino: "Campagna d'odio inverosimile, ci hanno scritto che dovrebbero toglierci i figli".🔗 Leggi su Fanpage.it

Chiedono di scaldare l’omogeneizzato di carne e il ristorante vegano dice no, è scontro: “La mamma in lacrime”Il 31 dicembre a Casale Monferrato si è verificato un episodio di confronto tra una madre e un ristorante vegano, che si è rifiutato di scaldare un omogeneizzato di carne destinato a un bambino di sei mesi.

“Un giorno sarò io il protagonista dei ricordi dei miei figli”: la riflessione virale che parla a tutti i genitoriUn padre americano ha condiviso su TikTok una riflessione che sta facendo il giro del web: la

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Le cose che ci tengono svegli la notte. Una serie di storie che sono lettere, pezzi di una conversazione asincrona tra due amici lontani che si scrivono di sport, di vita, di BTS, di k-drama, di anime, di manga e di storie come quella di Indiana. Non so voi, ma io h - facebook.com facebook

Meloni che risponde a Trump sui dazi annunciati contro “i Paesi europei che hanno mandato soldati in Groenlandia” somiglia a Benigni e Troisi quando, in Non ci resta che piangere, scrivono la lettera a Savonarola. Non è diplomazia: è devozione. Non è una x.com