Scrivono che dovrebbero toglierci i figli | parla la famiglia protagonista dello scontro al ristorante vegano

La famiglia protagonista dello scontro in un ristorante vegano a Roma racconta la propria versione degli eventi. Carolina e Andrea spiegano come si siano trovati coinvolti in un episodio che ha suscitato reazioni forti, tra cui accuse gravi e commenti diffamatori. Questa vicenda mette in luce le tensioni tra scelte alimentari e opinioni pubbliche, evidenziando la complessità di gestire differenze di vedute in ambito familiare e sociale.

Carolina e Andrea a Fanpage.it raccontano la loro versione dello scontro con la titolare del ristorante vegano che ha rifiutato di scaldare un omogeneizzato di carne per il bambino: "Campagna d'odio inverosimile, ci hanno scritto che dovrebbero toglierci i figli". Carolina e Andrea, protagonisti di un episodio al ristorante vegano, condividono la loro versione dei fatti. Chiedono di scaldare l'omogeneizzato di carne e il ristorante vegano dice no, è scontro: "La mamma in lacrime" Il 31 dicembre a Casale Monferrato, un ristorante vegano si è rifiutato di scaldare un omogeneizzato di carne per un bambino di sei mesi, generando un nuovo scontro tra genitori e ristoratori.

