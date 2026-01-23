ScreenTips | i consigli dalla redazione di ScreenWorld alla nostra community dai film ai videogiochi che abbiamo amato

ScreenTips è la sezione di ScreenWorld dedicata a condividere consigli e approfondimenti su film, videogiochi e altre passioni della nostra community. Da mesi lavoriamo per offrire contenuti accurati e interessanti, supportati dal nostro team di redazione. Questo progetto nasce dal desiderio di creare uno spazio di confronto rispettoso e informativo, in cui appassionati possano scoprire e discutere insieme le novità e i classici che amano.

Se ci seguite da qualche tempo saprete che da qualche mese abbiamo dato il via al nostro progetto più ambizioso, anche più del nuovo subreddit ufficiale della redazione, quello legato al vostro costante sostegno. Non lo diremo mai abbastanza, ma Patreon ci permette di sostenerci e di continuare a svolgere il lavoro di tutti i giorni. Un lavoro fatto di qualità e critica oculata. Ma su Patreon cerchiamo di abbracciare un nuovo modo di fare. Sempre di qualità, quello non si discute, ma più intimo e amichevole, più vicino al cuore della nostra community. Per questo motivo abbiamo voluto dare il via agli ScreenTips, dei consigli che ogni membro della redazione vuole dare proprio su Patreon. 🔗 Leggi su Screenworld.it © Screenworld.it - ScreenTips: i consigli dalla redazione di ScreenWorld alla nostra community, dai film ai videogiochi che abbiamo amato Leggi anche: 10 personaggi dei film DC che abbiamo subito amato (1 è il preferito di tutti) Interviste Il diesse Gabriele Voltolini: "Dedicata alla nostra tifosa Norina Franci che è venuta a mancare». Evangelisti: "Abbiamo costruito questa vittoria dalla difesa»Il direttore sportivo Gabriele Voltolini e il coach Marco Evangelisti hanno commentato in sala stampa la vittoria della Stosa al Pala Waterfront di Genova. Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia. Argomenti discussi: ScreenTips: i consigli dalla redazione di ScreenWorld alla nostra community, dai film ai videogiochi che abbiamo amato.

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.