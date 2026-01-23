Sconvolgente Garlasco De Rensis rilancia in tv | gelo assoluto in studio

Il caso di Garlasco, uno dei più discussi nella cronaca italiana, continua a suscitare interesse e approfondimenti. La vicenda, che ha coinvolto il delitto di Alberto Stasi, rimane al centro di attenzione, anche attraverso nuove testimonianze e analisi televisive. Questo continuo interesse testimonia l’importanza di un’indagine che ancora oggi, a distanza di anni, non ha trovato una definitiva chiusura.

Il delitto di Garlasco continua a essere uno dei casi giudiziari più discussi e controversi della cronaca italiana, un omicidio che a distanza di anni non smette di sollevare interrogativi e di alimentare dibattiti. La morte di Chiara Poggi, avvenuta nel 2007 nella villetta di famiglia, resta una ferita aperta nell’opinione pubblica, soprattutto per le ombre che ancora oggi circondano la ricostruzione dei fatti e il tema centrale del movente, mai chiarito in modo definitivo. >> “Calo verticale”. Sondaggi, gli italiani puniscono il partito: è un dato clamoroso. Cosa sta succedendo A riaccendere l’attenzione sul caso è stata la puntata di giovedì 22 gennaio 2026 di “Ore 14”, il programma condotto da Milo Infante, che ha dedicato l’ultima parte della trasmissione a un approfondimento serrato sull’andamento delle indagini e su ciò che potrebbe accadere a breve.🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

Delitto di Garlasco, sentita a Brescia la pm Pezzino: che archiviò Sempio

Argomenti discussi: Garlasco in Tv, Infante tuona sulle immagini terribili: Perché Chiara non dice nulla?. E De Rensis: Miliardi di assassini; Sconvolgente.... Garlasco, De Rensis choc: l'annuncio in tv e in studio cala il gelo assoluto; Garlasco, killer incastrato: ecco chi ha fumato la sigaretta nella villetta.

