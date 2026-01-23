Scontro totale Lega-FI sulla Consob Tajani | abbiamo impedito la lottizzazione

L’attenzione si concentra sulla disputa tra Lega e Forza Italia riguardo alla Consob. Dopo le tensioni sulla manovra, le due forze politiche si confrontano su temi di regolamentazione e controllo, con Tajani che rivendica di aver impedito pratiche di lottizzazione. La discussione evidenzia il confronto acceso tra i partiti, che continuano a confrontarsi su questioni di interesse pubblico e governance, mantenendo un tono rispettoso e istituzionale.

Dopo 72 ore si riaccende lo scontro tra Lega e Forza Italia sulla presidenza della Consob. E diventa ancora più duro. Il mancato accordo sul sottosegretario leghista all’Economia, Federico Freni, non va ancora giù al partito di Matteo Salvini. Specie di fronte al muro alzato dagli azzurri, convinti che il problema sia la legge: non consente una nomina politica per quell’incarico e comunque non sono disponibili a decisioni non condivise. Il Carroccio, allora, passa al contrattacco e rinfresca la memoria all’alleato: c’è la legge Frattini che non lo vieta e che nel 2010 ha portato alla scelta di Giuseppe Vegas, all’epoca viceministro all’Economia e indicato da FI. 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

Consob, scontro FI-Lega sulla nomina di Freni. Tajani: “Serve un presidente non di partito”Il dibattito sulla nomina del nuovo presidente della Consob continua a creare tensioni all’interno della maggioranza, con posizioni divergenti tra Lega e Forza Italia.

Scontro nel governo sulla Consob, Tajani: "Da Lega falsità, non c'era alcuna intesa su Freni"Si intensifica lo scontro tra Forza Italia e Lega sulla nomina del nuovo presidente della Consob.

