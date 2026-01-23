Scomparso Renzo Verdianelli Avvocato ed ex assessore | Persona saggia e sobria

È deceduto all’età di 89 anni Renzo Verdianelli, avvocato ed ex assessore, figura nota e rispettata nella comunità di Volterra. Persona di grande saggezza e sobrietà, ha contribuito in modo significativo alla vita cittadina. La sua scomparsa rappresenta una perdita importante per la comunità locale.

VOLTERRA E’ scomparso a 89 anni, Renzo Verdianelli, avvocato ed ex assessore, personaggio di spicco della vita cittadina. Il figlio Guido ha riservato un pensiero sui social: "Se dovessi fare io un bilancio della sua vita, oltre a considerare la fortuna, che non tutti i figli hanno, di averlo avuto con me tutti questi anni, direi che sarebbe sicuramente positivo. Babbo è nato contadino, figlio di un fattore, ha studiato ed è diventato avvocato mentre ancora aiutava la sua famiglia. Ha ricoperto ruoli importanti nella nostra città, nella quale si era spostato per studio e per amore di mamma, sempre impegnandosi per aiutare gli altri, nei ruoli pubblici come nella professione". 🔗 Leggi su Lanazione.it

