È deceduto all’età di 89 anni Renzo Verdianelli, avvocato ed ex assessore, figura nota e rispettata nella comunità di Volterra. Persona di grande saggezza e sobrietà, ha contribuito in modo significativo alla vita cittadina. La sua scomparsa rappresenta una perdita importante per la comunità locale.

VOLTERRA E’ scomparso a 89 anni, Renzo Verdianelli, avvocato ed ex assessore, personaggio di spicco della vita cittadina. Il figlio Guido ha riservato un pensiero sui social: "Se dovessi fare io un bilancio della sua vita, oltre a considerare la fortuna, che non tutti i figli hanno, di averlo avuto con me tutti questi anni, direi che sarebbe sicuramente positivo. Babbo è nato contadino, figlio di un fattore, ha studiato ed è diventato avvocato mentre ancora aiutava la sua famiglia. Ha ricoperto ruoli importanti nella nostra città, nella quale si era spostato per studio e per amore di mamma, sempre impegnandosi per aiutare gli altri, nei ruoli pubblici come nella professione". 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Scomparso Renzo Verdianelli. Avvocato ed ex assessore: "Persona saggia e sobria"

Britney Spears ha solo ammirazione per Madonna: «Saggia, incredibilmente forte, ed è rimasta gentile e geniale»Britney Spears esprime ammirazione per Madonna, definendola una figura saggia, forte e gentile.

Scomparso Giuseppe Zanni, già Assessore allo Sport del Comune di FormigineLa comunità di Formigine piange la scomparsa di Giuseppe Zanni, noto come Pippo.

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Argomenti discussi: Scomparso Renzo Verdianelli. Avvocato ed ex assessore: Persona saggia e sobria; Addio all'avvocato, Un vero signore al servizio della città.

Si terrà sabato 10 gennaio un'iniziativa in memoria di Renzo Francescotti che coinvolgerà anche la nostra Fondazione Museo storico del Trentino. Il poeta e scrittore trentino, scomparso nel gennaio 2025, è stato un importante riferimento nella letteratura e - facebook.com facebook

Faenza, addio a Renzo Visani, dirigente comunale e anima del Moto Club x.com