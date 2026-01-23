Sci alpino oggi in TV dove vedere il Super G maschile a Kitzbuhel | orari e programma

Oggi, a Kitzbuhel, si svolge il Super G maschile di Coppa del Mondo. La gara è prevista per le ore 11:30 e sarà trasmessa in diretta TV anche in chiaro, offrendo agli appassionati la possibilità di seguire l’evento in modo semplice e immediato. Ecco tutte le informazioni su orari e programma del match.

