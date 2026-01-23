Sci alpino oggi in TV dove vedere il Super G maschile a Kitzbuhel | orari e programma
Oggi, a Kitzbuhel, si svolge il Super G maschile di Coppa del Mondo. La gara è prevista per le ore 11:30 e sarà trasmessa in diretta TV anche in chiaro, offrendo agli appassionati la possibilità di seguire l’evento in modo semplice e immediato. Ecco tutte le informazioni su orari e programma del match.
Kitzbuhel sarà teatro delle gare di Coppa del Mondo in questo weekend. Si parte con il Super G, che scatterà alle ore 11:30 e si potrà seguire in diretta TV anche in chiaro.🔗 Leggi su Fanpage.it
Sci alpino oggi in TV, dove vedere il Super G maschile a Wengen: orari e programmaIl Super G maschile di Wengen rappresenta l'apertura del weekend di gare sulle piste svizzere.
Leggi anche: Sci alpino oggi in TV, dove vedere il Super G maschile a Copper Mountain: orari e programma
Argomenti discussi: Sci alpino in TV, dove vedere lo Slalom femminile a Flachau: orari e programma; Shiffrin imbattibile: è suo lo slalom di Flachau; A che ora lo sci alpino oggi: startlist prove discesa Wengen e Tarvisio, tv, streaming; Sci alpino femminile oggi, discesa libera a Tarvisio con Sofia Goggia: a che ora e dove vederla in diretta.
A che ora lo sci alpino oggi: startlist superG Kitzbuehel, tv, streamingLa leggendaria Streif, dopo l'assaggio dei due giorni di prove cronometrate in vista della discesa di domani, apre ufficialmente i battenti per ... oasport.it
LIVE Sci alpino, Gigante Kronplatz 2026 in DIRETTA: PELLE D’OCA! Brignone emoziona e sfiora la top5! Della Mea in top10CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE I POSSIBILI CONVOCATI DELL'ITALIA MASCHILE PER LE OLIMPIADI: 2 I BALLOTTAGGI? FEDERICA BRIGNONE: OTTIMO TEST, ... oasport.it
Oggi in Senato il convegno “Il Club Alpino Italiano” - facebook.com facebook
È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.