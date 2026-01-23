Scelto da Mancini rinato con Spalletti migliorato da Conte e Inzaghi | Inter sarà Perisic tris?

L'Inter ha deciso: Ivan Perisic torna a ricoprire un ruolo chiave sulla fascia destra, ora vacante dopo l'infortunio di Dumfries. Dopo aver sperimentato diverse soluzioni, il club ha scelto il giocatore croato, che ha già dimostrato il suo valore sotto la guida di vari allenatori. Riuscirà Perisic a confermarsi tra i protagonisti e contribuire al rilancio della squadra?

Nelle ultime settimane, sui vari social, si è scatenata l'ennesima tendenza: postare fotografie risalenti al 2016, un salto indietro nel tempo di dieci anni per riscoprire e ricordare chi si era o chi si è stati. Se Ivan Perisic decidesse di unirsi al trend, il post del croato sarebbe tutto nerazzurro. Ma non è nemmeno escluso che nerazzurro possa diventare il prossimo, di post, considerando che l'Inter sta lavorando per ottenere la terza parentesi interista dell'esterno croato: dal 2015 al 2019, dal 2020 al 2022 e poi chissà, magari dal fine gennaio 2026 a data da destinarsi. Perisic approdò all'Inter nel penultimo giorno del mercato estivo del 2015, uno dei tanti acquisti insieme a Kondogbia, Jovetic, Ljajic, Miranda, Murillo, Felipe Melo.

