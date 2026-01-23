Scasada del Zenerù Ardesio caccia gennaio e il freddo inverno

La “Scasada del Zenerù” ad Ardesio è un tradizionale evento che si svolge ogni 31 gennaio, promuovendo la fine dell’inverno. Organizzato dalla Pro Loco e dai volontari locali, questo rituale rappresenta un momento di aggregazione e di rinascita per la comunità dell’Alta Valle Seriana, segnando simbolicamente il passaggio dalla stagione fredda alla primavera.

Ardesio e l’Alta Valle Seriana si preparano a scacciare l’inverno nel tradizionale rituale della “Scasada del Zenerù”, un appuntamento che si ripete puntualmente ogni 31 gennaio grazie alla Pro Loco Ardesio e ai tanti volontari. Anche quest’anno l’appuntamento del 31 gennaio sarà anticipato il pomeriggio di domenica 25 gennaio dal Zenerù baby, iniziativa rivolta a bambini e ragazzi. Ospiti d’eccezione del 31 gennaio saranno i “Zimbar Taifel” i krampus della Vallarsa. La Scasada del Zenerù è un rito agropastorale di cacciata dell’inverno. La sera del 31 gennaio – uno dei “giorni della merla”, i più freddi dell’anno – la gente si ritrova ad Ardesio e, munita di campanacci (o cioche) legati in vita, raganelle (o tric trac), latte di metallo, corni e tutto il necessario per far rumore, accompagna in corteo il fantoccio di Zenerù (personificazione del freddo inverno) fino al suo destino: il rogo.🔗 Leggi su Bergamonews.it

