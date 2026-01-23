Scandiano furto notturno al bar di piazza Spallanzani

A Scandiano, nella notte, si è verificato un furto presso un bar di piazza Spallanzani. L’episodio rappresenta l’ennesimo incidente di natura delinquenziale che interessa gli esercizi commerciali del centro. Le autorità stanno verificando i dettagli dell’accaduto e adottando misure per garantire la sicurezza nella zona.

Scandiano (Reggio Emilia), 23 gennaio 2026 - Colpo notturno in un bar del centro di Scandiano. E' l'ennesimo episodio che si verifica ai danni di esercizi pubblici della zona Nel mirino dei malviventi è finito un locale situato in piazza Lazzaro Spallanzani. L'allarme è scattato la scorsa notte verso le tre, con personale dell'istituto di vigilanza privata che ha segnalato al 112 la presenza di individui sospetti all'interno del locale, chiaramente visibili attraverso le telecamere di sorveglianza. I carabinieri sono arrivati sul posto, ma gli intrusi erano già fuggiti. Per fare irruzione, i ladri hanno forzato la porta principale del bar.

