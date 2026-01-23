Savignano in controtendenza | nascite in aumento Superato il tetto dei 18mila abitanti il 16% stranieri

Savignano supera i 18.000 abitanti, segnando un incremento delle nascite, confermando il trend positivo per il 2024. La presenza di residenti stranieri si mantiene stabile, rappresentando il 16% della popolazione totale. Questi dati evidenziano una crescita demografica in controtendenza rispetto ad altri centri, contribuendo a delineare un quadro di sviluppo sostenibile e di stabilità sociale nella comunità.

Nascite in aumento, al San Giuseppe dati in controtendenzaAl punto nascite di Empoli, i dati recenti mostrano un incremento delle nascite, in controtendenza rispetto al trend di calo demografico che interessa molte altre aree.

Stranieri in aumento nell’acquisto di case vacanza: nel 2025 quasi il 16%Nel primo semestre del 2025, circa il 6,6% delle compravendite effettuate tramite le agenzie Tecnocasa e Tecnorete riguarda case vacanza, confermando la crescita degli acquirenti stranieri nel settore.

Nascite in crescita al Santa Maria. Ben 1.100 fiocchi nel 2025, più 4%Aumentano le nascite, in controtendenza al trend nazionale e a quello locale e regionale dell’ultimo ventennio. Nel 2025 all’ospedale Santa Maria 1.100 nascite, +4% rispetto al 2024. Con la nascita di ... lanazione.it