Sarabanda presenta a Pitti Bimbo una mostra dedicata al suo percorso, con l’obiettivo di riflettere sulle esigenze e sui desideri dei bambini di oggi e di domani. Attraverso questa esposizione, si intende valorizzare la storia del brand e condividere una visione attenta e sostenibile del mondo infantile. Un’occasione per conoscere il passato e guardare avanti, promuovendo valori di qualità e attenzione alle nuove generazioni.

ORTIGNANO Una mostra per celebrare un anniversario, ma anche per promuovere una visione, che è uno sguardo attento ai bambini di oggi e a quelli di domani. In occasione di Pitti Bimbo, Sarabanda, brand di riferimento del kidswear italiano del gruppo casentinese Miniconf, celebra 35 anni di storia con un evento speciale che intreccia moda, arte e identità. Nello spazio Magic Area Miniconf ha brindato all’anniversario del brand presentando "Il viaggio nel tempo di Sarabanda", un progetto artistico firmato da Elia Fiumicelli artista casentinese. Un racconto visivo ed emozionale che ripercorre i quattro decenni di moda per bambini, attraverso quattro tele, una per ogni decade del brand (anni ’90, 2000, 2010 e 2020) che interpretano in chiave contemporanea alcune delle campagne più iconiche di Sarabanda, restituendo una narrazione fatta di crescita, cambiamento e continuità di valori. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Sarabanda celebra la sua storia a Pitti Bimbo

Leggi anche: Tre vicoli per i cuochi-letterati: Napoli celebra la sua storia gastronomica

Leggi anche: Livorno celebra la sua storia irriverente: apre la grande mostra sul Vernacoliere

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Argomenti discussi: Sarabanda celebra la sua storia a Pitti Bimbo; Un viaggio nel tempo. Il brand casentinese Sarabanda festeggia 35 anni di attività; Sarabanda: 35 anni di amore per la moda e per i bambini.

Sarabanda: 35 anni di amore per la moda e per i bambiniUn viaggio nel tempo che celebra un compleanno e una visione: continuare a evolvere restando fedeli alle proprie radici, con uno sguardo attento ai bambini di oggi e a quelli di domani ... msn.com

Ilaria Sambinello, chi è concorrente di Sarabanda – Il torneo dei campioni/ La sua passione per i BeatlesIlaria Sambinello è stata campionessa di Sarabanda e stasera parteciperà al Torneo dei Campioni: ha una grande passione per i Beatles Stasera il pubblico di Italia1 non potrà perdersi Sarabanda – Il ... ilsussidiario.net

ArezzoTv. . Sarabanda celebra 35 anni con un evento speciale che intreccia moda, arte e identità - facebook.com facebook