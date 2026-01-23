Santarcangelo continua ad attrarre nuovi residenti la popolazione aumenta dopo sei anni

Santarcangelo registra un lieve aumento della popolazione dopo sei anni di diminuzione. Attualmente, il numero di residenti si attesta a 22. Seppur con un incremento contenuto, questa tendenza indica una possibile ripresa demografica per la città. Un dato che merita attenzione nel contesto delle dinamiche locali e delle prospettive di sviluppo futuro.

Seppur in maniera lieve, dopo anni di calo torna a crescere la popolazione residente a Santarcangelo: sono infatti 22.306 i santarcangiolesi registrati al 31 dicembre 2025. In leggero aumento rispetto al 2024, quando erano 22.132, e con un’inversione di tendenza: la popolazione infatti torna a.🔗 Leggi su Riminitoday.it

Continua la discesa dei residenti: la popolazione è a quota 15.697La popolazione residente nel Comune si attesta attualmente a 15.

Leggi anche: A Latina la popolazione aumenta più che nel resto d'Italia: +3,7% in dieci anni

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Santarcangelo. Filippo Sacchetti: “La sicurezza non è una percezione, ma un diritto: non servono slogan, ma azioni concrete e invece si continua a tagliare risorse e uomini e a scaricare sui sindaci” facebook