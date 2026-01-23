Sant’Angelo Lodigiano auto in sosta danneggiata | le telecamere individuano il responsabile

A Sant’Angelo Lodigiano, la Polizia Locale ha individuato il responsabile di un danno subito da un’auto parcheggiata, grazie al monitoraggio delle telecamere di sorveglianza. L’intervento tempestivo ha consentito di chiarire l’accaduto e di individuare chi ha causato il danno, contribuendo alla tutela dei cittadini e alla sicurezza urbana.

Sant’Angelo Lodigiano (Lodi), 23 gennaio 2026 – Un intervento rapido ed efficace della Polizia Locale di Sant'Angelo Lodigiano ha permesso di fare piena luce su un episodio di danneggiamento ai danni di una cittadina, che si era ritrovata l’auto rovinata mentre era regolarmente parcheggiata in città. Dopo la denuncia presentata agli agenti, sono scattati immediatamente gli accertamenti per ricostruire quanto accaduto. “Il Dna sulle unghie di Chiara Poggi? Di affidabile e certo non c’è nulla”. Cosa è stato detto nell’udienza finale dell’incidente probatorio Determinante si è rivelato il lavoro puntuale della Polizia Locale, supportato dall’analisi delle immagini del sistema di videosorveglianza comunale, che ha consentito di individuare il veicolo e il conducente responsabile. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

