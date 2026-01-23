Santanchè | Lavoro con Valditara alla revisione del calendario scolastico Il ministero dell' Istruzione | Allo stato ancora nessuna proposta concreta

La ministra Santanchè ha annunciato di collaborare con Valditara alla revisione del calendario scolastico, con l'obiettivo di adottare modelli europei che prevedano pause più distribuite nel corso dell'anno. Tuttavia, il ministero dell'Istruzione precisa che al momento non sono state avanzate proposte concrete, evidenziando un percorso in fase di sviluppo e confronto.

«Abbiamo bisogno di un allineamento graduale del calendario scolastico, è fondamentale per destagionalizzare il turismo. Dovremmo guardare all'Europa per come ha il calendario scolastico perché credo sia di grande aiuto per la destagionalizzazione». Lo ha detto la ministra del Turismo, Daniela Santanchè. Dal palco della terza edizione del Forum Internazionale del Turismo, in corso a Milano, Santanché spiega che l'adeguamento «graduale» dell'anno scolastico «a modelli europei più moderni» favorirebbe «i flussi interni distribuiti». «È ormai risaputo - dice la ministra - che il nostro calendario concentra le vacanze principalmente in due periodi dell'anno, a differenza di quanto avviene nella maggior parte degli altri Paesi occidentali, dove le pause scolastiche sono suddivise in modo più equilibrato lungo l'intero arco dell'anno». 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

Argomenti discussi: Convegno Visione turismo, Santanchè Dobbiamo vendere un prodotto, la nostra bellezza.

