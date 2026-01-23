Sant’Agnello | minorenne accumula 800€ di debiti per scommesse chiuso centro

A Sant’Agnello, un minorenne di 17 anni ha accumulato 800 euro di debiti a causa di scommesse online. La vicenda ha portato all’intervento della madre, generando una lite familiare. L’episodio evidenzia i rischi delle scommesse tra i giovani e la necessità di maggiore attenzione e tutela nelle attività di gioco online.

A Sant’Agnello un 17enne scommette online e perde 800 euro. Interviene la madre disperata, scoppia lite. Carabinieri chiudono il centro scommesse. I fatti risalgono a maggio, ma la vicenda si è conclusa solo oggi. A Sant’Agnello, i Carabinieri della compagnia di Sorrento sono intervenuti in un centro scommesse per una lite tra due donne: da una parte l’impiegata del centro, dall’altra una madre disperata. A diffondere la notizia una comunicazione del Comando Provinciale Carabinieri di Napoli. Il debito e la fuga del ragazzo. Dagli accertamenti emerge che un ragazzo di 17 anni aveva effettuato scommesse online, perdendo 800 euro. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

