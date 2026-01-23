Il festival di Sanremo si avvicina e Carlo Conti, alla guida dell’evento, esprime fiducia nelle scelte adottate. Con un occhio alle aspettative di pubblico e ascolti, il conduttore si prepara a presentare un’edizione che punta a mantenere alta l’attenzione degli spettatori. L’articolo di Il Difforme approfondisce le strategie e le prospettive di questa importante manifestazione musicale italiana, sottolineando l’importanza di un approccio equilibrato e sobrio.

Il festival di Sanremo si avvicina e Carlo Conti è soddisfatto delle sue scelte: è sicuro che il prodotto piacerà al pubblico Carlo Conti è stato intervistato al podcast Pezzi dove ha parlato con entusiasmo della nuova edizione del festival di Sanremo che si terrà dal 24 al 28 febbraio. Ha risposto anche ad alcune polemiche che sono circolate in quest’ultimo periodo in merito al “cast con pochi big”. Ha poi messo le mani avanti “se ci sarà qualche punto di Auditel in meno”, ritenendo che quest’anno ci sarà un competitor più forte su Canale 5, La Ruota della Fortuna. Infatti, su ciò ha detto: “Meglio qualche punto in meno di Auditel. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Sanremo, Carlo Conti mette le mani avanti per gli ascolti che farà il festival

“Max Pezzali ospite fisso sulla nave del Festival di Sanremo 2026”: Carlo Conti rivela cosa farà l’artista e cerca nomi per le co-conduttrici per le cinque serateDurante l’edizione serale del Tg1 del 7 gennaio, Carlo Conti ha annunciato che Max Pezzali sarà ospite fisso sulla nave del Festival di Sanremo 2026.

Leggi anche: Carlo Conti difende i Big di Sanremo dopo le polemiche. E svela a che ora finirà il Festival

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Argomenti discussi: Tutti cantano Sanremo, Carlo Conti in piazza di Spagna per lo spot con il pubblico; Al Bano attacca Carlo Conti e Romina Power: Scorrettezze e ingratitudine; Al Bano contro Carlo Conti: Da lui solo scorrettezze, a Sanremo non torno più; Madonna a Sanremo 2026? Interviene Carlo Conti: Credo sia abbastanza impossibile.

Sanremo 2027 senza Carlo Conti: «Spero che il prossimo anno ci sia qualcun altro». L’annuncio a sorpresa apre la corsa al Festival che verràIl Festival deve ancora partire, ma Sanremo guarda già oltre. A spostare il baricentro sull’edizione 2027 è Carlo Conti, che rompe ... msn.com

Madonna sul palco di Sanremo 2026? Carlo Conti mette fine alle speculazioniCarlo Conti interviene per chiarire le voci su una possibile partecipazione di Madonna al Festival di Sanremo 2026: le sue parole al Festival alla Scuola di giornalismo di Perugia. notizie.it

Al Bano torna a parlare di Sanremo 2026: l’attacco a Carlo Conti e le frecciate su “Felicità” e Romina Power #AlBano #CarloConti #Felicità #Sanremo2026 - facebook.com facebook

Al Bano ancora contro Sanremo e Carlo Conti dopo l'esclusione dello scorso anno: «Da lui solo scorrettezze, con il Festival ormai ho chiuso. Io sono un re della musica italiana, non mi mischio con un Conti» x.com