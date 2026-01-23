Sanitari a lezione. Un Master dedicato alla formazione di professionisti qualificati nella gestione di strutture di simulazione medica avanzata, con l’obiettivo di ridurre gli errori clinici. Un percorso formativo che mira a migliorare le competenze pratiche e la sicurezza nelle procedure sanitarie, contribuendo a un’assistenza più affidabile e di qualità.

Formare professionisti capaci di gestire strutture di simulazione medica avanzata, per ridurre gli errori clinici. È l’obiettivo del nuovo Master in ’Management dei Centri di Simulazione Medica’, realizzato da Accurate – azienda leader in Italia nella formazione sanitaria avanzata – insiema a 24Ore Business School. Una partnership che, unendo la leadership tecnologica alla metodologia accademica, porterà a formare una nuova figura chiave dell’assistenza sanitaria: il Simulation Center Manager. Il percorso didattico, sotto la direzione scientifica di Pier Luigi Ingrassia, direttore del Centro di Simulazione del CPS:MT di Lugano, fornirà le competenze per gestire un Centro di simulazione con approccio manageriale; pianificare budget, spazi e risorse; governare tecnologie avanzate; creare valore tramite marketing e partnership strategiche. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Sanitari a lezione. Un Master per ridurre gli errori clinici

