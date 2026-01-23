Sanità serve una visione di rete | è il momento di fare delle scelte

Il dibattito sulla sanità a livello locale si concentra sulla necessità di adottare una visione di rete. La sindaca sottolinea l’importanza di integrare il patrimonio sanitario, scientifico e organizzativo del “Papa Giovanni XXIII” e della Facoltà di Medicina, per creare un sistema più efficiente. È il momento di fare scelte strategiche che valorizzino le risorse e migliorino l’offerta sanitaria sul territorio.

