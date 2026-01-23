Sanità serve una visione di rete | è il momento di fare delle scelte
Il dibattito sulla sanità a livello locale si concentra sulla necessità di adottare una visione di rete. La sindaca sottolinea l’importanza di integrare il patrimonio sanitario, scientifico e organizzativo del “Papa Giovanni XXIII” e della Facoltà di Medicina, per creare un sistema più efficiente. È il momento di fare scelte strategiche che valorizzino le risorse e migliorino l’offerta sanitaria sul territorio.
IL DIBATTITO. La sindaca sulla cornice del «Papa Giovanni XXIII» e la Facoltà di Medicina in città. «Patrimonio sanitario, scientifico, organizzativo di straordinario valore, va messo a sistema». «Sarebbe un peccato, oggi, scegliere di non scegliere». Si conclude così, con un richiamo alla visione e all’azione, la riflessione di Elena Carnevali sulle sfide della sanità e della formazione per il territorio orobico. La sindaca di Bergamo entra nel dibattito avviato sulle colonne de L’Eco di Bergamo: «L’editoriale del direttore Alberto Ceresoli coglie un punto essenziale: Bergamo dispone di un patrimonio sanitario, scientifico, organizzativo e professionale di straordinario valore, che oggi chiede di essere messo pienamente a sistema», premette Carnevali. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it
