Stasera si tiene al centro congressi Kursaal di San Marino la cerimonia dei San Marino Sport Awards, un evento dedicato al mondo dello sport. Organizzato dal Comitato Olimpico Nazionale Sammarinese, l’evento vede la partecipazione di atleti, ospiti e personalità di rilievo, tra cui Kimi Antonelli. La serata rappresenta un momento di riconoscimento e valorizzazione delle eccellenze sportive locali e internazionali.

È la gran serata dei San Marino Sport Awards e al centro congressi Kursaal le stelle abbonderanno. Tutto pronto per l’evento di gala organizzato dal Comitato olimpico nazionale sammarinese e anche le celebrità di oltre confine saranno presenti. Tra gli atleti, presenza di prestigio per Kimi Antonelli (nella foto), il giovane pilota bolognese di Formula 1 protagonista con la scuderia Mercedes nell’ultima stagione. Ci saranno anche Luigi Samele, schermidore olimpico con quattro medaglie all’attivo, e la ginnasta azzurra Martina Santandrea. Presente anche il numero uno dello sport italiano, il presidente del Coni Luciano Buonfiglio, per una conferma del dialogo e della collaborazione tra i due enti nazionali sportivi. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - San Marino. È la serata degli Sport Awards. Kimi Antonelli tra gli ospiti

