San Francesco di Sales | il Santo del 23 gennaio e il suo impatto globale

San Francesco di Sales, celebrato il 23 gennaio, è stato un importante santo cattolico noto per il suo impegno nel dialogo e nella spiritualità. Nato in una famiglia nobile, ha ricevuto un’istruzione di alto livello, studiando diritto a Padova. La sua figura ha avuto un impatto duraturo a livello globale, influenzando la pastorale e l’approccio alla fede cristiana. La sua vita e il suo insegnamento continuano a essere fonte di ispirazione e riflessione.

Chi era San Francesco di Sales. San Francesco di Sales è nato in una famiglia nobile e ha ricevuto un'educazione eccellente, che lo ha portato a studiare diritto a Padova. Tuttavia, la sua vocazione religiosa lo ha spinto a diventare sacerdote, nonostante le obiezioni della sua famiglia. Ordinato sacerdote nel 1593, Francesco ha dedicato la sua vita alla predicazione e alla cura delle anime, diventando vescovo di Ginevra nel 1602. Perché è diventato santo. La canonizzazione di San Francesco di Sales avvenne nel 1665, grazie alla sua dedizione alla fede e alla sua capacità di comunicare con empatia e compassione. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

