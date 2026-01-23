Durante il derby brasiliano tra Atlético e América, una decisione VAR controversa ha suscitato tensioni tra le squadre. Dopo l’annullamento del gol di Hulk, l’allenatore Jorge Sampaoli ha reagito in modo acceso, protestando energicamente contro l’arbitro. L’episodio ha rischiato di degenerare, evidenziando le tensioni e le emozioni che caratterizzano momenti decisivi di una partita sportiva.

Il derby brasiliano tra Atlético e América ha rischiato di degenerare in rissa dopo una decisione VAR controversa: il gol di Hulk è stato annullato e il tecnico Jorge Sampaoli ha protestato con veemenza verso l’arbitro. Al termine della discussione, il collega avversario Alberto Valentim ha insultato Sampaoli con un gesto offensivo sulla sua altezza, scatenando la furia dell’allenatore argentino e una reazione collettiva delle panchine. Nonostante il clima infuocato, il match si è concluso in parità. (X@AtaqueFutbolero). 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Sampaoli furioso: l'allenatore avversario lo sfotte per l'altezza, lui impazzisce

Thuram, il nuovo look genera l’ilarità di Zalewski: l’ex Inter lo sfotte e lui risponde così sui social – FOTOUn nuovo look di Thuram ha attirato l’attenzione e ha suscitato l’ilarità di Zalewski, ex Inter.

Leggi anche: Zizovic morto in campo a 44 anni, lo shock dell’allenatore avversario: “Ho sentito rumori strani”

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Argomenti discussi: Sampaoli furioso: l'allenatore avversario lo sfotte per l'altezza, lui impazzisce.